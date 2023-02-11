Avrupa Sosyalistler Partisi'nden 'deprem' açıklaması

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:35

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 20:35

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından uluslararası toplumdan taziye ve başsağlığı mesajları geldi. Ayrıca birçok ülke ve uluslararası kurum/kuruluş Türkiye’ye destek gönderdi.

PES, 9 Şubat’taki başkanlık divanında “Türkiye ve Suriye’de hayat kurtarmak için acil destek” başlıklı bir deklarasyonu kabul etti. Deklarasyon şöyle:

“PES, bölgeyi vuran yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileklerini iletir. Türkiye'nin güneyinde, Suriye sınırı yakınlarında 6 Şubat 2023 sabahı büyük bir deprem meydana geldi. Saatler sonra, ilk müdahale ekipleri etkilenen bölgelerde hayat kurtarmak için çalışırken ikinci bir deprem meydana geldi. Halihazırda 17 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bilinmektedir ve kurban sayısının önümüzdeki günlerde ve haftalarda önemli ölçüde artması beklenmektedir. Depremden on milyonlarca insan etkilenmiş, evler, yollar ve yerleşim yerleri yerle bir olmuştur.

PES, devam eden artçı sarsıntılara, dondurucu soğuklara ve etkilenen bölgelerdeki yollarda ve diğer altyapılarda meydana gelen büyük hasara rağmen hayat kurtarmak için çalışmaya devam eden ailelerin, ilk müdahale ekiplerinin ve kurtarma ekiplerinin cesaretini takdir etmektedir.

“PES, TÜM KAYNAKLARIN ACİLEN SEFERBER EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUR”

PES, bu kritik anda, arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere mevcut tüm kaynakların acilen seferber edilmesi çağrısında bulunur. İnsan hayatını kurtarmak önceliğimiz olmalıdır. Depremden etkilenen insanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak ahlaki bir görevimizdir.

Yetkililer tarafından uygulamaya konulan tüm olağanüstü tedbirler, tamamen felaketin insani boyutuna odaklanmalıdır. Sosyalistler ve demokratlar, Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere, Avrupa Birliği tarafından kriz desteği sağlamak üzere halihazırda üstlenilen hızlı eylemi takdirle karşılamaktadır. Durum geliştikçe Avrupa Birliği (AB), gerektiğinde ilave kaynakları devreye sokmaya hazır olmalıdır. AB üye devletleri ve daha geniş anlamda uluslararası toplum tarafından sunulan yardımı da memnuniyetle karşılıyoruz.

“TÜRKİYE VE SURİYE'YE YÖNELİK...”

Depremden etkilenen on milyonlarca insanla birlikte, insanların yerleşim yerlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için daha uzun vadeli destek sağlanmalıdır. Depremden etkilenenlerin birçoğu, Suriye'de devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen mülteciler de dâhil olmak üzere, zaten son derece kırılgan bir durumdaydı. Türkiye ve Suriye'ye yönelik uzun vadeli desteğin planlanmasına şimdiden başlanması çağrısında bulunuyoruz.

PES, üye partileri CHP ve HDP ile yakın temas halinde olup insani ve siyasi gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir.”

KADER SEVİNÇ: RESMİ OLARAK KATILIM SÜRECİNDE OLDUĞUMUZ AB’NİN VERDİĞİ DESTEK HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK

CHP AB Temsilciliği Başkanı Kader Sevinç ise şu açıklamayı yaptı:

“AB liderler zirvesi ile paralel düzenlenen, AB'nin ikinci büyük partisi PES'in başkanlık divanında yaptığım konuşmada AB'nin sosyal demokrat, ilerici liderlerine ülkemize gönderdikleri destek, gösterdikleri dayanışma için tek tek çok teşekkür ettim. Durumu ve arama kurtarma faaliyetlerinin, afet bölgesinde şartları ve ihtiyaç olanları aktardım. Ayrıca ilk aşamadaki yardımlardan sonra yerleşim bölgelerinin yeniden inşası için de AB ülkelerinin desteğinin öneminin altını çizdim. Böylesi bir afet karşısında kıtamız Avrupa'nın ve resmi olarak katılım sürecinde olduğumuz AB’nin verdiği destek ve dayanışması hiçbir zaman unutulmayacak. PES başkanlık divanında konu üzerine söz alan PES liderlerinden aldığım taziye, sıcak dayanışma ve destek mesajları yalnız olmadığımızı hissettirdi.”