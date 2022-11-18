Okey masasında tartıştı: Otomobili kundaklandı

18 Kasım 2022 Cuma, 17:05

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, 17 Kasım Perşembe gece saatlerinde, Sait Akbarov bir süre önce okey oynadığı arkadaşlarından biriyle tartıştı. Tartışma husumete dönüştü. İkili arasında sürekli sürtüşmeler yaşandı.

Akbarov'un iddiasına göre tartıştığı kişi, gece saatlerinde evinin önüne gelerek otomobilinin camını kırmak istedi. Defalarca cama vuran şüpheli, elindeki yanıcı madde ile otomobili ateşe verip kaçtı.

Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kullanılmaz hale geldi. Telefonla tehditler aldığını söyleyen Akbarov, otomobilini yakacak kadar bir sorun yaşamadığını söyledi.

"OKEY MASASINDA BİR SÜRTÜŞME YAŞANDI"

Otomobili kundaklanan Sait Akbarov "Gece 04.00 sıralarında yengem aradı 'arabanı yakmışlar' diye. İndim aşağı araç kül olmuş. Kamera kayıtlarına baktım, bir kişi geliyor lastiklere bir şey sıkıyor ateşe veriyor. Şu anda polis araştırıyor. Ben dişimden tırnağımdan kesip bu aracı aldım. İsim vermek istemiyorum, kim olduğu yakında ortaya çıkar. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı buna husumet denilmez ufak bir sürtüşme yaşandı. Oyun masasında bir sürtüşme yaşandı o kadar. Okey masasında oyun sırasında bir sürtüşme oldu. Birkaç kez telefonda beni tehdit etti. Ben aldırış etmedim. Şikayetçiyim davacıyım sonuna kadar gideceğim. Aracım şu anda kullanılmaz halde" dedi.

KUNDAKLAMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan otomobilin kundaklama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokağa gelerek park halindeki otomobilin camına vurduğu, camı kıramayınca otomobili ateşe verdiği görülüyor.

Otomobili yakan kişiden şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.