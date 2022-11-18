Otomobil, takla attı, sürücü ile arkadaşı öldü

18 Kasım 2022 Cuma, 11:49

Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında Güllübahçe- Didim kara yolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Mahmut Yatar'ın kullandığı 09 ABG 850 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

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İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile Didim Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan arkadaşı Tahir Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.