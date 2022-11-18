Bursa'da feci kaza... Bariyerlere çarparak savrulan otomobile tanker çarptı: 2 yaralı

18 Kasım 2022 Cuma, 09:04

Korkutan kaza, 18 Kasım Cuma saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu, Alaşarköy mevkiinde meydana geldi. Manisa’dan İstanbul’a seyreden Mehmet Tiyenli idaresindeki 34 VN 2284 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Bariyerlere çarparak yola savrulan otomobile aynı istikamette seyreden Hakan Çakır yönetimindeki 06 P 1851 plakalı LNG yüklü tanker çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Mehmet Tiyenli ile yolcu konumundaki eşi Gülşen Tiyenli yaralandı.

Kazayı gören yurttaşlar yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu’nda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Tiyenli’nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Gülşen Tiyenli’nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Tanker sürücüsü Hakan Çakır ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.