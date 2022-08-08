'Oksijen tüpü dolum tesisinde' yangın: Faciadan dönüldü...

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:24

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Saray semtinde bulunan sanayi sitesinde bulunan oksijen tüpü dolum tesisinde saat 11.00 sıralarında oksijen tüplerinin istiflendiği alanda oluşan patlamanın ardından yangın çıktı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgedeki yurttaşların ihbarı üzerine tesise çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Tesiste çıkan yangın itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken oksijen tüpleri yangın söndürme köpükleri ile soğutma çalışması başlatıldı.

Olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken patlayan oksijen tüplerinin parçaları tesiste ve etrafındaki iş yerlerinde maddi hasara yol açtı. Çıkan yangınla alakalı ekiplerin soruşturması devam ediyor.