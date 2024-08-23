Oksijensizlik Yeşilırmak'ı vurdu: Balık ölümleri yaşandı
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. İlk belirlemelere göre, balık ölümlerinin çözünmüş oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.
Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde balık ölümleri meydana geldi.
Su yüzeyine çıkan ölü balıkları gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.
Ekipler, hem nehirden hem de balıklardan numune aldı. İlk belirlemelere göre, yağış miktarının az olması nedeniyle debinin düşük olduğu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte sudaki çözünmüş oksijen miktarında azalmaya neden olmasından kaynaklandığı belirtildi. Kesin sonucun, numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme