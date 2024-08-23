Oksijensizlik Yeşilırmak'ı vurdu: Balık ölümleri yaşandı

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. İlk belirlemelere göre, balık ölümlerinin çözünmüş oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:17
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Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde balık ölümleri meydana geldi.

Su yüzeyine çıkan ölü balıkları gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.

Ekipler, hem nehirden hem de balıklardan numune aldı. İlk belirlemelere göre, yağış miktarının az olması nedeniyle debinin düşük olduğu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte sudaki çözünmüş oksijen miktarında azalmaya neden olmasından kaynaklandığı belirtildi. Kesin sonucun, numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

 

 

 

 

 


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