Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı: 1 kişi gözaltında
Antalya'nın Kepez ilçesindeki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyun kısmından kırıldı. Büstü kırdığı belirtilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, gece Kanal Mahallesi'ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesine giren kişi ya da kişiler, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı. Baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı.
Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları Emniyet'e götürdü.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Atatürk büstünün boyun kısmından kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verilirken, yapılan araştırma ve incelemeler sonucu büstü kıran kişi, yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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