Okul çatısında korku dolu anlar
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8. sınıf öğrencisi, eline aldığı bıçakla okulun çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman çatının kenarına yaklaşan genci görenler korku dolu anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan Mencübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda 8. sınıf öğrencisi K.T., eline aldığı bıçakla okulun çatısına çıktı.
İhbar üzerine okula sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şişme yatak açarak önlem aldı. Kendine zarar vereceğini söyleyen ve çatının kenarına kadar giden K.T., çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. K.T., psikoloğun ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ikna edildi. Çatıdan indirilen K.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
- 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı
- Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Kim öldürülecekti?
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu