Okul görevlisi, YKS'yi takip eden gazetecilere müdahale etti

Nevşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başlarken bir okul görevlisi sınavı takip eden gazetecilere müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 12:26
Okul görevlisi, YKS'yi takip eden gazetecilere müdahale etti
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YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu, bütün Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de başladı. Nevşehir’de binlerce aday sınavın yapılacağı okullarda sınava girdi.

Saat 08.30 itibarıyla okul önünde toplanan adaylar ve aileleri kapıların açılmasını bekledi. Daha sonra adaylar yapılan kimlik kontrollerinin ardından okullara alındı.

Öte yandan Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınavı takip eden gazetecilere okulda görevli olan bir kişi müdahale etti.

"İZİN VERDİM Mİ?"

Önce gazeteciye kimlik soran görevli, gazetecinin basın kartını göstermesine rağmen "Ben sana çekmen için izin verdim mi?" diyerek okulun dışına çıkarmak istedi.

Hızını alamayan görevli, kapıda bekleyen görevliyi de azarlayarak, "Valilik oluru olmadan neden bunu içeri alıyorsun?" şeklinde cümleler kurdu.


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