Okul kapısında 'muhtarlık pusulası' tartışması

Bursa'nın Gemlik ilçesinde okul kapısında, ‘muhtarlık pusulası’ dağıtımı sırasında yaşanan gerginlik cep telefonuyla kayda alındı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:06
Okul kapısında 'muhtarlık pusulası' tartışması
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Gemlik ilçesinin Hamidiye Mahallesi’nde muhtar adayı Dilşad Sezer Kaya’nın azaları Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu’na oy kullanmaya gelen seçmenlere, okul girişinde ‘muhtarlık pusulası’ dağıtmaya başladı.

Bu sırada bazı kişilerle aza adayları arasında tartışla çıktı. Tartışmaya muhtar adayı Dilşad Sezer Kaya da dahil oldu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.


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