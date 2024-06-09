Okul müdürüne zincirle saldıran 2 şüpheliden biri saklandığı evde yakalandı

Çorum'da, okul müdürü Ömer Atılgan’a zincirle saldıranlar baba ve oğlu çıktı. Saldırganlardan oğul M.S.D.S. (20), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı, babası S.D.H.S.’nin (54) ise yakalanması için çalışma sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:34
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Olay, 5 Haziran'da Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrencinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğunun rahatsızlandığını öğrenen veli okula gelerek, müdüre elindeki zincirle saldırdı. 'Bize niye haber vermediniz?' diyerek okul müdürü Atılgan ve hizmetli Öztürk'e zincirle defalarca vuran veli ve yanında bulunan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Polisin öğrenci velisi ve yanındaki kişinin yakalanması için başlattığı çalışmada, saldırganların baba ve oğlu olduğu tespit edildi. İki saldırgandan biri olan oğul M.S.D.S. saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken, babası S.D.H.S.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 


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