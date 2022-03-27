Okula tabanca ve tüfekle gelmişti, itiraz üzerine tutuklandı
Çorum'da öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası kurusıkı tabanca ve tüfekle geldiği okulda öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edilen liseli H.A. (16), tutuklandı.
Olay önceki gün saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi.
Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti. Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı.
SERBEST KALDI, İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Okula silahlarla gelen H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlgili Haberler
- Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde veliler bir kez daha eyleme çıktı
- Haremlik selamlık talimatı veren okul müdürü Haydar Akın, AKP mitingine katılmış
Video Haberler
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yakılan anız ateşi kontrolden çıktı, ormana sıçradı
- Hindistan orta menzilli füze test etti
- TFF'den Burak Elmas'a yanıt: Hayal ürünü
- Ataması yapılmayan öğretmenlerden Ankara'da eylem
- Cam silerken 5'in kattan düştü
- Orman yangını köylüleri harekete geçirdi
- Uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı
- 'Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor'
- Okula tabanca ve tüfekle gelen öğrenci için karar
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı