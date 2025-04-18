Okula tüfekle gelen müdür yardımcısı hakkında inceleme

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın elinde tüfekle, okul içerisinde poz verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatıldığını açıkladı.

Okula tüfekle gelen müdür yardımcısı hakkında inceleme
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 21:43

Ankara Çankaya'da bulunan Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüüseyin Çinkaya'nın elinde tüfek ile okul içerisinde verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu görüntüler kamuoyu tarafından tepki ile karşılandı. Bir yurttaşın, "Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?" diyerek tepki göstermesi sonucu da Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."


Etiketler: #açıklama #Tepki #tüfek

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