Okula yeni başlayan çocuklar için kritik enfeksiyon uyarısı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:16

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklar için enfeksiyon uyarıları yaptı. Arıca, “Okula yeni başlayanları bekleyen büyük bir tehlike enfeksiyonlar. Sık enfeksiyonlar, özellikle bir yıl içinde kış döneminde ilk yıl okula başlayan çocuklarda 8 ile 10 kez bekleniyor” dedi.

Arıca, kış ayları ile enfeksiyonların artacağını belirterek, “Özellikle okula yeni başlayanları bekleyen büyük bir tehlike enfeksiyonlar. Sık enfeksiyonlar özellikle bir yıl içinde kış döneminde ilk yıl okula başlayan çocuklarda 8 ile 10 kez enfeksiyon bekleniyor. Önümüzdeki aylarda bir enfeksiyon bitmeden diğer bir enfeksiyon başlayabiliyor” ifadesini kullandı.

"EN AZ 72 SAAT ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYELİM"

Viral, virüs, rhinovirüs enfeksiyonlarının yanı sıra influenza gibi soğuk algınlığı ve grip virüslerinin çocukları etkilediğini anlatan Arıca, ailelere şu uyarılarda bulundu: “Eğer çocuğunuz bir enfeksiyon geçiriyor ise en az 72 saat ailenin okula veya kreşe göndermemesi, evde dinlendirmesi gerekiyor. En azından diğer çocuklara olan bulaş sayısı azalıyor. En önemli önlem bu olması gerekiyor. En az 72 saat çocukları okula göndermeyelim, evde dinlendirelim. Düzenli beslenmelerini yapalım. Karbonhidrat, yağ veya proteinleri düzenli verelim. Bol sıvı takviyesi verelim.

Bu dönemlerde 72 saati ilaçsız, sadece ateş düşürücülerle geçirebiliriz. Antibiyotik kullanımı bu dönemlerde özelikle viral enfeksiyonlarda, sık çocuk enfeksiyonlarında çok önermiyoruz. Hekim kontrolü veya hekim tavsiyesi olmadan antibiyotik çocuklarda önerilmez. Hekim önermedikçe antibiyotik kullanmayalım. Özellikle ilk yıl okula başlayanlar en az 10 kez enfeksiyona maruz kalabilir” dedi.