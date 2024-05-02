Okulda faciadan dönüldü: Alçıpan öğrencilerin üzerine çöktü!

Elazığ’da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:56
Okulda faciadan dönüldü: Alçıpan öğrencilerin üzerine çöktü!
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Olay, Hilalkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. 

Olayda 6 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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