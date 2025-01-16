Okulda kalp krizi geçiren 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde okulda kalp krizi geçiren 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
İnegöl Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu 10 yaşındaki Hasan Elibrahim, okulda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine kaldırıldı.
Geçtiğimiz pazartesi günü kalp ameliyatı olan çocuk, yoğun bakıma alındı. Elibrahim, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dün aileye teslim edilen çocuğun cenazesi, Alanyurt Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: #Bursa #kalp krizi
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