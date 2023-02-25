Okuldan ‘sehven’ çürük raporu çıktı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:35

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 13:07

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ilde yıkıcı etkisini gösteren ve 44 binden fazla yurttaşın da yaşamına mal olan depremler sonrası binaların sağlamlığı tartışma konusu oldu.

Gözler özellikle 1999 depremini yaşayan ve büyük bir depremin beklendiği İstanbul’a çevrildi.

İstanbul’da riskli halde olan 93 okulun tahliye edilmesinin ardından aileler de çocuklarını emanet ettikleri okullar için risk analizi yaptırılmasını istedi. O okullardan biri de İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Irmak Okulları.

İçerisinde anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise barındıran Irmak Okulları, meydana gelen depremlerin ardından velilere acil durum kitapçığı ve okul binasına ilişkin deprem rapor sonuçlarını iletti.

Ancak, ‘Karyap mimarlık’ tarafından hazırlanan 21 Şubat tarihli deprem raporunda, "İlkokulu binasının çürük olduğu anlamına gelen ‘beton dayanımının C10 ‘olduğu" tespit edildi.

ÖNCE ÇÜRÜK SONRA ‘SEHVEN’

Rapor sonucu velilerin tepki göstermesi üzerine okuldan yeni bir mail atılarak, “Bugün sizlerle paylaşılan ilkokul deprem performans raporunda beton basınç dayanımı firma tarafından sehven C10 olarak belirtilmiştir” denildi.

Beton basınç dayanımının yanlış yazıldığı anlaşılarak firma ile iletişime geçildiği belirtilen okul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Alınan karot raporlarının arşivden tekrar çıkartılarak kontrol edilmesi, bizimle paylaşılması ve raporun doğru ölçümlerle verilmesi istenmiştir.

Buna yönelik firma yaptığı hatayı ivedilikle düzelteceğini belirterek, beton karot raporlarını ve donatı tarama raporlarını bize göndermiştir. Alınan karot sonuçlarına göre beton basınç dayanımı ortalamasının 31.54 N/mm2 (Yaklaşık C30) çıktığı ekli karot sonuç sayfasında açıkça gözükmektedir.

Özellikle böyle bir dönemde rakamsal bir hatanın ne kadar büyük bir endişeye sebebiyet verdiğinin farkındayız. Can güvenliği ile ilgili bir konuda hata yapılmaması gerekirdi.

Bu yüzden firma ve okulumuz adına özür dileriz.”

İMAR BARIŞINA DESTEK

'Böyle bir dönemde rakamsal bir hata ile endişeye neden olduğu' ifade edilen Karyap mimarlık firması ise internet sitelerinde kendilerini ‘Güven ve sağlamlığın adresi’ olarak nitelendiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dahil birçok bakanlık ve belediyeyle de çalışan firmanın, gelen tepkiler üzerine rapor değiştirmesi ise dikkat çekiyor.

Öte yandan deprem raporunda imzası bulunan Karyap mimarlık firma sahibi Gökhan Usta, verdiği bir röportajda, imar barışını ‘mutlak bir zorunluluk’ ifadesiyle destekliyor.

YAPI DENETİMİ KAMULAŞTIRILMALI

Yapı denetiminin devletin kamu adına denetim sorumluluklarını yok sayan bir anlayışla özel sektöre devredilmesine tepki gösteren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise yapı denetiminin kamulaştırılmasına vurgu yapıyor.

Öyle ki Kahramanmaraş depreminde de birçok yapı denetim firmasının müteahhitlik firmalarıyla yakın bağlantıda olduğu hatta aynı şirket üzerinden hem inşaat hem denetim yapıldığı ortaya çıkmıştı.