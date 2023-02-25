Son dakika... Malatya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 11.58'de Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:12
Son dakika... Malatya'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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