Son dakika... Malatya'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 11.58'de Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2023-02-25
Saat:11:58:39 TSİ
Enlem:38.394 N
Boylam:37.499 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/j1kNv9hoMM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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