Son dakika... Malatya'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:12

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: