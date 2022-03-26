Okullar arası bilgi yarışmasında çocuklara AKP'li başkanın ismi soruldu
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar arası düzenlenen bilgi yarışmasında sorulan soruyu paylaştı.
Şanlıurfa Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullar arası bilgi yarışması düzenledi. Bilgi yarışmasında çocuklara AKP'li belediye başkanının kim olduğu soruldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklama yaptı. Tanal, "Bunun adı siyasi yalakalıktır!" dedi.
Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:
"Şanlıurfa Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullar arası bilgi yarışmasında, miniklere AKP'li belediye başkanının kim olduğu sorulmuş. Diğer seçeneklerde AKP'li vekilin, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, İlçe MEM Şube Müdürü'nün ismi var. Birilerine yaranmak uğruna ilkokula, eğitim yuvasına siyaseti sokmayın"
Birilerine yaranmak uğruna ilkokula, eğitim yuvasına siyaseti sokmayın! @tcmeb @sanliurfammem63 @UrfaValiligi— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 25, 2022
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