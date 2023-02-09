Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:28

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:28

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahmaramanmaraş’taki 7.4’lük depremden etkilenen 10 ilde okulların 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıklamıştı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inceleme yapan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a tatil edildiğini duyurmuştu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, TRT Haber canlı yayınındaki açıklamasında ise deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.

Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, "Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.