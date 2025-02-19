Okullar tatil edilecek mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:25

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:28

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilde yoğun kar yağışına sebep oldu. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksilikleri önlemek amacıyla bazı illerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

KAR TATİLİ OLAN İLLER

19 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verilen iller şu şekilde:

Bingöl (Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere, Yedisu ve bazı köyler)

Tunceli (Pülümür ilçesi)

Tokat (İl genelinde)

Samsun (Bazı ilçelerde)

Kastamonu (İl genelinde)

Sinop (İl genelinde)

Çorum (Merkez ve bazı ilçeler)

Amasya (İl genelinde)

Gümüşhane (İl genelinde)

Ordu (Bazı ilçelerde)

Trabzon (Bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi)

Giresun (Yağlıdere ve Çamoluk ilçeleri ile bazı köy okulları)

Kırklareli (Vize ilçesindeki iki köyde taşımalı eğitim)

Bayburt (Aydıntepe ilçesinde)

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulların tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca birçok ilde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği’nden şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Vali Davut Gül, vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

HAVA DURUMU VE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışının devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, kış lastiği kullanılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yurtaşşlar, gelişmeler için valiliklerin resmi hesapları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyuruları takip edebilir.