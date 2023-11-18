Okullara dağıtılan kitaptaki ifadeler tepki çekti: 'Solcular şeytan topluluğu'
‘Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ kapsamında Kocaeli’de 38 okula ‘Diriliş Neslinin Amentüsü’ adlı kitap dağıtıldı. Söz konusu kitapta, “Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da, sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır” ifadeleri yer alıyor.
AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şair ve Yazar Sezai
Karakoç’un anısına düzenlediği ‘Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ kapsamında
okulların bilgilendirilmesi amacıyla Kocaeli Valiliği’ne bağlı İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.
Etkinlik kapsamında 6 ile 10 Kasım tarihleri arasında 38 okulda Sezai Karakoç’a ait olan ‘Diriliş Neslinin Amentüsü’ adlı yaklaşık 10 bin kitap, ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 No’lu Şubesi, kitapta halkı
kin ve düşmanlığa teşvik eden ifadelerin yer aldığını belirterek bugün Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurusu öncesi
Kocaeli Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1
No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, kitap dağıtımının 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve
Atatürk Haftası’na denk gelmesinin tesadüf olamayacağını ifade etti.
"SEÇİLDİĞİ HAFTA MANİDAR"
Kitapta Cumhuriyet’in temel niteliklerine karşı ifadelerin
bulunduğunu vurgulayan Sabri Mutlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yapılan yazışma doğrultusunda ilimizde 38 okulda Milli Eğitim
Temel Kanununa aykırı içerikleri bulunan halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden
kitaplar öğrencilere ücretsiz dağıtılmıştır. Cumhuriyetin temel niteliklerine
karşı içerikler bulunan kitabın dağıtımının seçildiği hafta da manidardır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıl dönümü haftasında
anma programları yapılması gerekirken Cumhuriyet karşıtı bu kitabın dağıtılması
kabul edilemez.
Aynı senaryo 2018 yılında da uygulanmış ve aynı kitap
okullarda ücretsiz olarak dağıtılmıştı. O gün de sendikamızca basın açıklaması
gerçekleştirilmiş kamuoyu bilgilendirilmişti. Bugün yaşadığımız tablo
göstermektedir ki görevi kötüye kullanan kamu görevlileri yargı önünde hesap
vermedikçe aynı eylem Cumhuriyet rejimi değişinceye kadar devam edecektir.”
"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
“Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti
Korumak, Çocukları korumakla başlar’ veciz sözü ilke olarak kabul eden Eğitim
İş Sendikası olarak talebimiz dağıtılan bu ayrıştırıcı, bölücü kitapların bir
an önce toplatılmasıdır. Cumhuriyet Bayramı ilçe kutlama programında bir
velinin asılsız, mesnetsiz ve gerçek dışı beyanı üzerine müfettiş görevlendiren
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin kitapları inceleme komisyonunda
incelettirmeden dağıtımına izin vermesi kabul edilemez. Görevde ihmali ve
kusuru bulunan kamu görevlileri ile ilgili suç duyurusunda bulunmak için
buradayız.
Okullar siyaset alanı olmamalı ve bu ülkenin geleceği
çocuklarımız Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda yetiştirilmelidir. Buna
benzer uygulamaların çocuklarımız ve öğrencilerimiz üzerinde telafisi mümkün
olmayacak sorunlar doğuracağı bir gerçektir. Eğitim-İş Sendikası olarak, bu
sorunların yaşanmaması adına, proje kapsamında dağıtılan bu tür kitapların
okullarımızdan acilen toplatılmasını istiyor, bu vahim durumun takipçisi
olacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz."
"UĞURSUZ TOPLULUK"
Kitapta yer alan bazı metinler şöyle:
"….insanları da şöyle bölümlüyorum; hakikate uyanlar,
sağcılar; karşı çıkanlar, solcular, hakikat yolunu sürdürenler, gerekirse bu
uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları,
öncüler. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık, solculuktur benim
gözümde. Ya da solculuktan farksızdır. Kapitalizm, benim gözümde solun bir
yüzü, komünizm öbür yüzüdür. İnsan olan derim tükürsün ikisinin de suratına.
Solcular gerek başkalarını sömürmeleriyle gerek insanların muhtaç oldukları
gerçek barışı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yıkmakla toplumların
çürümesine, insanların red ve isyanın pençesine düşmelerine sebep olurlar. Kin
ve öç tohumunu ekerler. Silahları propagandadır. Ne kadınlara ne yaşlılara ne
yoksullara ne öksüzlere acırlar. Gözlerine kan bürümüştür.
Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da, sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır. Diriliş, uğurlu, iyilikçi topluluğu gerçekleştirme yoludur. Diriliş, şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah’ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi ve savaşı demektir…”
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