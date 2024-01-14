Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 22:01

Güncelleme: 14.01.2024 - 22:01

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL OLDU

Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve olası buzlanma riski düşünülerek, tüm okullarımızda 15 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.



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Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TRABZON'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Trabzon’da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN'UN BAZI İLÇELERİNDE TATİL

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla 15 Ocak 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün ara verilmiştir.



Detaylar https://t.co/492vVTdemq internet sitemizde "Duyurular" bölümünde yer almaktadır.



Haber Detay : https://t.co/8XWGv3xrN9 pic.twitter.com/9wVu8btQJg — TC Giresun Valiliği™ (@TC_giresun) January 14, 2024

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.