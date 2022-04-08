Okullarda ikinci ara tatil resmen başladı

08 Nisan 2022 Cuma, 16:05

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Covid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı.

Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

ÖĞRETMENLER EĞİTİM ALACAK

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girdi.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.