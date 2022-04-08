Okullarda ikinci ara tatil resmen başladı

Okullar bu yıl iki kez ara tatil ile olmak üzere dört kez kapanacak. Karne almandan, hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek ara tatil bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler ara tatil sayesinde eksiklerini tamamlayacak, yoğun ders programının ardında dinlenebilecek. Ara tatil 17 Nisan'da sona erecek, 18 Nisan'da okullar açılacak.

AA
08 Nisan 2022 Cuma, 16:05
Okullarda ikinci ara tatil resmen başladı
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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Covid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı.

Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

ÖĞRETMENLER EĞİTİM ALACAK

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girdi.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.


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