Okullarda koronavirüs vakaları artıyor, önlem alınmıyor

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Öğretim yılının beşinci haftası sonunda yüz yüze eğitimin sürdürülmesinde sorunlar yaşanıyor. Pozitif vaka ve karantiya alınan sınıf sayısı arttıkça, uzaktan eğitime geçen öğrenci sayısı da her geçen gün çoğalıyor. Veliler, karantinaya alınan sınıfların artışına rağmen yaklaşan sınavlar ve ders içerikleriyle ilgili düzenleme yapılmamasına tepki gösteriyor.

DERİNLEŞEN EŞİTSİZLİK

Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-Der) hazırladığı Salgında; Yüz Yüze Eğitimde 5. Hafta Raporu’ndaki tespitler şöyle:

- Okulların açılmasının 5. haftası ile birlikte görüyoruz ki yüz yüze eğitim sürdürülemiyor. Okullarda salgın yayılımı ve salgınla birlikte derinleşen eşitsizlik her hafta artıyor.

- Kocaeli’nde en az 98 sınıf, Mersin’de en az 80 sınıf, Çanakkale’de 68 sınıf, Bolu’da en az 32 sınıf karantinada.

- Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar’da en az 92, Kartal ve Maltepe’de en az 58 sınıf olmak üzere en az 150 sınıf 5. hafta ile birlikte karantinaya alındı.

- Kartal Türk Kızılayı Anadolu Lisesi’nde 9 öğretmene pozitif tanısı konuldu. En az 150 öğrenci temaslı ve 5 sınıf karantinaya alındı.

- Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde 16 öğrenciye pozitif tanısı konuldu. En az 189 öğrenci temaslı ve 8 sınıf karantinada.

BAKAN ÖZER: ARA VEREN OKUL YOK

Bandırma’da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün (dün) itibarıyla yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır. Sınıflarımız bulunmakta, onlar da 10 gün sonra devam edebilmektedir” dedi.

VAKA SAYISI: 30 BİN 201

Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün, 30 bin 201 kişi Covid-19’a yakalandı, 188 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor” dedi.

HAVALANDIRMA SORUNLU



Birinci ara tatil öncesi yapılacak sınavların yaklaştığına dikkat çekilen Öğrenci Veli Derneği’nin Salgında; Yüz Yüze Eğitimde

5. Hafta Raporu’nda şu öneriler yer alıyor:

- Öğrenme kayıpları dikkate alınarak öğretim programları ve ders içeriklerinde düzenlemeye gidilmediği için birinci sınavlar sonucunda ciddi bir “başarısızlık” oluşacaktır. Bu durumun okul terkini tetikleme riski olduğu unutulmamalıdır.

- Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitime geçilmektedir. Çocuklarımızın ihtiyacı olan cihaz ve internet erişimi acilen ücretsiz sağlanmalıdır.

- Havaların soğuması ile pencereler ve kapılar kapanmaya başladı. Havalandırma sisteminin olmaması salgın açısından riski artırıyor.

- Karantinaya alınan sınıflarda görüyoruz ki çocuklarımızda vakaların çıkması ile birlikte velilerde de vaka artışı hızla yayılmaktadır.

- MEB, bu hafta 7. ve 11. sınıflar için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması kararını aldı. Sadece 7. ve 11. sınıflar için değil tüm sınıflar için önlem alınmasını ve gerçek bir telafi programı istiyoruz.

TEMİZLİK PERSONELİ YOK

Edirne Veli-Der’in bu ilde yaptığı ve 358 velinin katıldığı ankette, çocuğu devlet okullarında öğrenim gören velilerin yüzde 84.4’ü alınan önlemleri yeterli bulmuyor. Velilerin yüzde 68’i, çocuklarının sınıf mevcudu 26 ve üzerinde olan sınıflarda eğitime devam ettiğini, yüzde 82.6’sı da okullarında yeterli temizlik personelinin olmadığını belirtiyor.

