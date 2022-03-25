25 Mart 2022 Cuma, 17:29

Ankara’da özel bir okulda, ders esnasında bir öğrencinin öğretmen Eyup Sağlık’a yönelik hareketleri tepki çekmiş, kamuoyunda gündem olmuştu. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken olayın medyaya yansımasının ardından Eyup Sağlık'ın yaptığı açıklama ise takdir toplamıştı.

"BEN KENDİSİNİ AFFETTİM"

Sağlık, "Tabi bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey. Aslında okul idaremiz bu konuda çok hassas, okulda telefon dolapları var. Ama ben çocuklar İngilizce dersinde bilinmeyen kelimelere bakmaları için müsaade etmiştim. Ani gelişen bir olay. Bunu TikTok'a veren öğrenci hakkında okul yönetimine dilekçem var. İzinsiz böyle bir şey olmamalıydı. Affettik. Kendisiyle de buluştum, velisiyle de buluştum. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz soruşturma başlattı. O soruşturmanın gidişatı belli edecek. Ama ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız" diye konuşmuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DESTEK

Söz konusu olay gündemdeki yerini korurken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan, öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affeden öğretmene destek geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökbakar, Eyup Öğretmen'e seslenerek, "İyi ki varsınız değerli hocam" dedi.

Ünlü komedyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siz ne kadar güzel yürekli bir öğretmensiniz. Size yapılan bu terbiyesizliğe karşı verdiğiniz bu yüce gönüllü karşılık eminim o çirkin hareketleri yapan genç kardeşimizi iki defa utandırmıştır. İyi ki varsınız değerli hocam."