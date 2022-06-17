Okulların son gününde yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde 7 Temmuz'a kadar tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.
TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri kesimindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın bitiminde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım 29 Haziran'a kadar Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından devam edecek.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 31 Temmuz'a kadar diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 17 Temmuz'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrolü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.
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