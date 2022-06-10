Yol durumu: Karayollarında son durum

10 Haziran 2022 Cuma, 10:04

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri güzergahında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitiminde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 5-8. kilometrelerindeki (Ünye çevre yolu) Yunus Emre Tüneli sondaj çalışmaları nedeniyle Ordu yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ünye şehir geçişinden sürdürülüyor.

Malatya-Darende yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Rize-Çayeli-Ardeşen yolunun 48-50. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Çayeli-Ardeşen yönünde yer alan güney tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.