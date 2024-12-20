Okulun basketbol sahası çöktü, çöp kamyonu çukura düştü

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:56

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:56

Olay, Yedi Eylül Mahallesi’ndeki Aydın İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Konteynerlerde bulunan çöpleri toplamak için okula giren belediyeye ait bir çöp kamyonu beton basketbol sahasından geçtiği sırada beton saha çöktü.

Oluşan çökme nedeniyle belediyenin çöp kamyonu oluşan çukura düştü. Olay sırasında okul bahçesinin boş olması olası bir faciayı önledi.

Ekiplerin çöp kamyonunu düştüğü çukurdan kurtarma çalışmaları sürüyor.