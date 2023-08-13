Okulun kapanmasına köy halkından tepki: ‘Bu okul olmasaydı çoban olarak kalacaktım’

Yayınlanma: 13.08.2023 - 12:37

Güncelleme: 13.08.2023 - 12:37

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1967 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü öğrencileri ile köylülerin imece usulüyle yaptığı, Niğde Ulukışla’nın Eminlik köyündeki Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu’nda öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Gürer, okulun 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öncesinde yönetmelikteki öğrenci sayısı karşılamadığı gerekçesi ile kapatılmasına tepki gösteren köy halkına destek verdi.

“İLÇE İLE KÖYÜMÜZ ARASINDA 30 KİLOMETRE VAR”

İlçedeki ortaokula giderken 2 öğrencinin yoğun tipide yaşamlarını yitirmesi üzerine, köylülerin ODTÜ rektörlüğünden buraya bir ortaokul yapılmasını talep ettiğini, Mimarlık Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin buraya gelerek, köy halkı ile birlikte imece usulüyle okulu inşa ettiklerini belirten Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu mezunlarından Hasan Baysal, şunları söyledi:

“Bu okul olmasaydı, ben çoban olarak kalacaktım. Bu okul sayesinde yüksekokullara gittik. Hayatım değişti. İlçe ile köyümüz arasında 30 km mesafe var. 10-12 yaşındaki çocuklar, sabah erkenden kalkarak yarı uykulu, yarı aç servislerle okula götürülecek. Zaten okula gidene kadar çocuğun haşatı çıkar. Bu çocuklar boşuna okulu götürülür.”

“BİZİM DÜZENİMİZİ BOZMASINLAR”

Öğrenci velileri ise şunları söyledi:

Zeliha Gültepe: “Biz okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz. Çocuklarımızı yatılı okula göndermeyeceğiz. Bu çocuklar daha kendi ihtiyaçlarını bile göremiyorlar. Okulumuzu kapatarak bizim düzenimizi bozmasınlar.”

“ÇOCUKLARINIZI OKULA GÖNDERİN DİYORLAR AMA OKULUMUZU KAPATIYORLAR”

Yasemin Erdem: “Benim eşim asgari ücretle çalışıyor. Biz şehre gidersek 5 bin lira ev kirası vereceğiz. Kalan 6 bin lira ile nasıl geçineceğiz? ‘Çocuklarınızı okula gönderin’ diyorlar ama okulumuzu kapatıyorlar. Burada hayvancılıkla uğraşanlar var. Tarlası, bağı, bahçesi olan var. Okul kapanırsa ya çocuklarını okula göndermeyecekler ya da işlerini bırakmak zorunda kalacaklar.”

“KÖYLÜLERİMİZİN ÇOĞU BU OKUL SAYESİNDE İŞ SAHİBİ OLDU”

Okula ismi verilen Şehit Yıldıray Kılınç’ın kardeşi: “Bu okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz. Köylülerimizin çoğu bu okul sayesinde memur oldu, bu okul sayesinde iş sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, lütfen okulumuzu kapatmasınlar. Taşımalı sistem ağır geliyorsa, herkes kendi taşıma ücretini ödeyebilir ama okulumuzu lütfen kapatmayın.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise şunları söyledi:

“Seçimlerden önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki kapalı olan tüm köy okullarını yeniden açacağını taahhüt etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 6 bin 740 kapalı okulu açacağını belirtmişti. Geçen sürede seçim bitti, seçimden sonra okullar açılacak diye beklerken okullar kapanmaya başladı. Bunlardan biri de Eminlik’teki ortaokuldur. Bu okul bölgedeki köylerden gelen öğrencilerle birlikte 58 öğrencisi var. Kapatılması için hiçbir sebep yoktur. Ancak siyasi iktidar tutturmuş bir okul kapatma sevdası. Bu köyde hayvancılık yapılıyor, çiftçilik yapılıyor. Okul kapandığı takdirde köyden göç oluyor. Gençler köyleri boşaltıyor. Sonuçta çiftçilik, hayvancılık yapanlar da bu işi bırakmak zorunda kalıyor.

“OKULUN KAPATILMASI, FARKLI KÖYLERDEN BURAYA GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN DE SORUN OLACAK”

Bu arazi de bakımsız halde. Büyük bir ihtimalle birileri tarafından arazisi için ele geçirme noktasında bir girişim olabilir. Okul her yönüyle kullanılabilir durumda. Bu anlamda köy halkı da okulun kapatılmasını istemiyor. Okulun kapatılması, farklı köylerden buraya gelen öğrenciler için de sorun olacak.

“CUMHURBAŞKANI KAPANAN KÖY OKULLARINDAN HABERSİZ Mİ”

Okul demek, köy demek. Köy demek; ülke demek. Köyler yok edilirse gıdaya erişimde sorun yaşanır. Gıdada bugün dahi ithal gıda ürünleri tüketiyoruz. Kırsal sürekli göç verdi ve giderek boşaldı. Kırsalda yaş ortalaması 55’in üzerine çıktı. Eminlik köyde gençlik var, çünkü okul var. Köy okulu kapanınca gençler de buradan gidecek. Sorun ülkeye bakış sorunu. Tarım geriledikçe köy yaşamı daralır. İstiyorlar ki Eminlik’te tarlada ürün yetişmesin. Rusya’dan, Ukrayna’dan, Brezilya’dan canlı hayvan, nohut, mercimek getirilsin. Bizim üretmemiz istenmiyor. Bölgede Eminlik köyü dışında Darboğaz ve Yeniyıldız köyünde de köy okulları kapanıyor. Seçim öncesi ‘Köy okulları açacağım’ diyen Cumhurbaşkanı kapanan köy okullarından habersiz mi?

“KÖY OKULLARI KAPANIRSA KIZ ÇOCUKLARININ OKULA GÖNDERİLMESİ AZALIR”

Köy halkı, okullarının kapatılmasını istemiyor. Okulları kapanır da taşımalı sistemi geçilirse çocuklar uykularını iyi alamaz, iyi beslenemez, anne, baba sevgisinden ve şefkatinden uzak kalırlar, sağlık sorunları olur. Öğretmen, veli ilişkisi zayıflar. Kız çocuklarının okula gönderilmesi azalır. Kırsal boşalır. Tarım geriler. Onun için köy okullarını kapatmayın hatta kapattıklarınızı açın.”