Olay anı kamerada: Polisi görünce gaza bastı, önce araca çarptı sonra eve daldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç içerisinde sızan, trafik ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırılan sürücü, aniden gaza basarak 100 metre ileride park halindeki otomobile çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek bir evin mutfağından içeri daldı. Araçtan güçlükle çıkartılan sürücünün avukat olduğu ve hastanede yapılan kan testinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Sürücüye 47 bin 842 TL para cezası uygulanıp, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi Kasaplar Camii yakınlarında yol üzerinde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı BMW marka aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğu, çevredekilerin çağrılarına rağmen tepki vermediği ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile sağlık ekiplerini alarma geçirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli aracın camına vurarak sürücüyü uyandırabilmek için yaklaşık 1 saat boyunca çaba harcadı. En sonunda kafasını kaldırarak etrafa bakınan araç sürücüsü, polislerin farkedince gaza basıp yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Daha sonra çitleri parçalayarak yol kenarında park halindeki otomobile de çarpan sürücü, yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşerken, oradan da zemin kattaki evin mutfağına daldı. O onlar kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayda yaralanan olmazken, araçtan ekiplerin yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü, sedye ile yola çıkarıldıktan sonra polis ekibi eşliğinde ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Alanya Barosu'na bağlı avukat olduğu bildirilen B.S.'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı belirlenirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çekilen otomobilinde yapılan aramada da 50 tane yeşil reçete ile satılan uyarıcı hap ele geçirildiği bildirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince B.S.'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca hakkında da adli işlem başlatıldı.
Diğer taraftan B.S.'nin otomobiliyle çarptığı park halindeki aracın, mutfaktan içeri girdiği evin sahibine ait olduğu belirlendi.
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