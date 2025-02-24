Olay anı kamerada: Polisi görünce gaza bastı, önce araca çarptı sonra eve daldı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:42

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:42

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi Kasaplar Camii yakınlarında yol üzerinde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı BMW marka aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğu, çevredekilerin çağrılarına rağmen tepki vermediği ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli aracın camına vurarak sürücüyü uyandırabilmek için yaklaşık 1 saat boyunca çaba harcadı. En sonunda kafasını kaldırarak etrafa bakınan araç sürücüsü, polislerin farkedince gaza basıp yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Daha sonra çitleri parçalayarak yol kenarında park halindeki otomobile de çarpan sürücü, yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşerken, oradan da zemin kattaki evin mutfağına daldı. O onlar kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayda yaralanan olmazken, araçtan ekiplerin yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü, sedye ile yola çıkarıldıktan sonra polis ekibi eşliğinde ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Alanya Barosu'na bağlı avukat olduğu bildirilen B.S.'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı belirlenirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çekilen otomobilinde yapılan aramada da 50 tane yeşil reçete ile satılan uyarıcı hap ele geçirildiği bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince B.S.'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca hakkında da adli işlem başlatıldı.

Diğer taraftan B.S.'nin otomobiliyle çarptığı park halindeki aracın, mutfaktan içeri girdiği evin sahibine ait olduğu belirlendi.