Öldü sandılar, şehir dışında çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman sakinleri evinden yoğun gaz kokusu gelen şahsa ulaşamayınca polis alarma geçti. Bir süre sonra telefonunu açan ev sahibinin şehir dışında olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 15:57
Öldü sandılar, şehir dışında çıktı
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Olay, Orta Mahalle 209. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında A.T.'ye ait daireden yoğun gaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri ev sahibine ulaşamadı. 

Şahsın hayatından endişe duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ekipler inceleme yaptığı sırada A.T.'ye telefonla ulaşanlar, ev sahibinin şehir dışında olduğunu ve evin boş olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. İlgili ekipler de gerekli çalışmaları yaparak normale döndü.


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