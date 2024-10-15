Öldü sanıldı, gasilhaneden hastaneye götürüldü

Hatay'da gasilhanede yaşadığı anlaşılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü ancak yine de hayatını kaybetti.

Öldü sanıldı, gasilhaneden hastaneye götürüldü
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:13

İstanbul Fatih’te yaşanan olayın üzerinden 1 hafta geçmeden benzer bir vaka Hatay’da meydana geldi.

Öldü denilerek gasilhaneye götürülen kadının yaşadığı ortaya çıktı.

Kadının ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi.


Etiketler: #gasilhane #hatay #öldü

İlgili Haberler

Ayşenur ve İkbal canice katledilmişken… AKP’li isimden ‘öldüren kadar ölen de suçlu’ açıklaması!

Ayşenur ve İkbal canice katledilmişken… AKP’li isimden ‘öldüren kadar ölen de suçlu’ açıklaması!
Adana'da vahşet... 75 yaşındaki annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü

Adana'da vahşet... 75 yaşındaki annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü
Sakarya'da vahşet: Eşini silahla vurarak öldüren kişi cinayetin ardından intihar etti

Sakarya'da vahşet: Eşini silahla vurarak öldüren kişi cinayetin ardından intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler