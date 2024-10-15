Öldü sanıldı, gasilhaneden hastaneye götürüldü
Hatay'da gasilhanede yaşadığı anlaşılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü ancak yine de hayatını kaybetti.
İstanbul Fatih’te yaşanan olayın üzerinden 1 hafta geçmeden benzer bir vaka Hatay’da meydana geldi.
Öldü denilerek gasilhaneye götürülen kadının yaşadığı ortaya çıktı.
Kadının ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler: #gasilhane #hatay #öldü
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