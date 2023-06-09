Öldüresiye dövülmüştü... Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
Sinop'ta, kavga ettiği kişiler tarafından tekme tokat dövülen Ömürcan Erkeşli, ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde dün Ömürcan Erkeşli ile husumetli olduğu Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu, İbrahim Muhammet Saygun ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ!
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı. Akraba olan Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve arkadaşları İbrahim Muhammet Saygun çıkarıldıkları hakimlik tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Ömürcan Erkeşli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Yandaştan damada ağır sözler
- Gerici teklif raftan iniyor
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- 'Kübra Par'ın yeni adresi belli oldu' iddiası