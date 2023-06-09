Öldüresiye dövülmüştü... Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!

Sinop'ta, kavga ettiği kişiler tarafından tekme tokat dövülen Ömürcan Erkeşli, ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:07
Öldüresiye dövülmüştü... Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
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Sinop'un Boyabat ilçesinde dün Ömürcan Erkeşli ile husumetli olduğu Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu, İbrahim Muhammet Saygun ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ!

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı. Akraba olan Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve arkadaşları İbrahim Muhammet Saygun çıkarıldıkları hakimlik tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Ömürcan Erkeşli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.


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