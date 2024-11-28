Öldürülen kadının devlet korumasındaki çocuğu kayıp!
Konya'da çalıştığı masaj salonunda eski erkek arkadaşı Emrah Demirkıran tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın (30) oğlu Serkan Doğan Artun (13) kaldığı Sevgi Evleri’ne dönmedi. Polis ekipleri, Artun’u arıyor.
Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 10 Eylül 2024’te Elif Ceren Arslan, masaj salonunda kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emrah Demirkıran tarafından öldürüldü.
Olayın ardından Arslan’ın oğlu Serkan Doğan Artun, Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.
Serkan Doğan Artun, 22 Kasım’da okuldan yurda dönmedi. Yetkililer, polise kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Artun’un Konya’da olmadığını belirledi.
Artun’un, annesinin yakınlarının yanına gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Etiketler: #konya #kadın cinayeti #masaj salonu #kayıp
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