Ferdi Tayfur için mevlit okutuldu

Antalya'da sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün 40'ıncı gününde bir grup hayranı tarafından mevlit okutuldu.

Ferdi Tayfur için mevlit okutuldu
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DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:22

Antalya'da Ferdi Tayfur hayranı bir grup, sanatçının ölümünün 40'ıncı günü dolayısıyla Muratpaşa Camii'nde mevlit okuttu.

Akşam namazının ardından cami önünde sanatçı adına yemek dağıtımı yapıldı, dualar edildi.

Mevlit programını organize eden Koray Uygun, "Bugün Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından 40 gün geçti. Bugün onun anısına mevlit okutmak için bir araya geldik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da merhum sanatçı için dualar edeceğiz. Ailesiyle de iletişime geçtik, izin verdiler. Elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Cami önünde Ferdi Tayfur hayranları kalabalık oluşturdu. Elimizden geldiğince herkese yemek dağıttık. Sevenlerine ve bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ederiz" dedi.


Etiketler: #Ferdi Tayfur #Mevlüt

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