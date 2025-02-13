Ferdi Tayfur için 4 farklı yerde mevlit okundu: Ailesinden açıklamalar ardı ardına geldi!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:52

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:52

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatının 40. gününde sanatçı için Adana, Marmaris ve İstanbul’da iki farklı noktada mevlit okutuldu.

Ferdi Tayfur’un çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii’nde bir mevlit düzenlerken, sanatçının yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde anma programı gerçekleştirdi.

TUĞÇE TAYFUR: "BABAM İÇİN YAPILAN HER DUA ÇOK KIYMETLİ"

Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programı hakkında, "Babam için her yerde dualar okutulsun, bunda bir mahsur yok" dedi.

Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt da, "Bizi yalnız bırakmadınız, çok teşekkür ederiz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

NECLA NAZIR’DAN SERT AÇIKLAMA: "BİZİM İÇİN KONU KAPANDI"

Sanatçının eski eşi Necla Nazır ise mevlit sonrası, "Allah razı olsun, herkese teşekkürler. Nurlar içinde yatsın. Bunun dışında söyleyecek hiçbir şeyim yok! Bizim için bitti! Basınla her şey bitti! Sağ olun" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

TUĞÇE TAYFUR’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen yanımızda olan tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR DEĞERLİ BİR İNSAN OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ"

Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ise, "Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Ne kadar değerli bir insanmış ki iki farklı mevlit okutulmuş" dedi.

Ferdi Tayfur’un küçük oğlu Ferdi Taha ise, "Hepinize çok teşekkür ederiz. Dualarımızı ettik babama, Allah razı olsun" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.