Ölen turistin külleri ilçeyi karıştırdı: Numune alınacak

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:00

Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini törenle denize bıraktı.

Öldükten sonra yakılan kişilerin küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

Bu sırada denize girenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini düşünerek duruma tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.