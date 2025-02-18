Olmayan gölete boru hattı çekiliyor!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:53

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:53

Antalya'nın Serik ilçesinin Gebiz bölgesindeki Kırbaş ve Kozan mahallelerinde yapılması planlanan Kırkgeçit Göleti ve Antalya'nın içme suyu, sulama ve enerji ihtiyacını karşılayacak Küçük Aksu Barajı projelerinde yaşanan gecikmeler ve belirsizlikler, CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı tarafından yapılan basın açıklaması ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya verdiği soru önergesiyle gündeme taşındı.

Kırkgeçit Göleti olarak bilinen ve yapılması için daha öncelerinde defalarca söz verilen çok önemli bir işlevi olacak gölet bir türlü başlanamadığını, Serik ilçesinin özellikle Kırbaş, Kozan, Kayadibi, Çatallar, mahalleleri (köyleri) ile Aksu Karaöz mahallesini direk ilgilendiren, bu bölgelerde tarıma çok önemli katkısı olacak ve yaklaşık en az 10 bin dönem araziyi düzenli suya kavuşturacak gölet yıllardır yapılamadığını belirten Arı, sulama hatlarının ve borularının da sanki gölet varmış gibi yapıldığına, kanalların döşendiğine işaret etti.

Arı, "Bu enteresan durumun acilen giderilmesi ve Kırkgeçit Gölet’ine biran evvel ihalesinin yapılarak başlanılması gerekmektedir. Gölet olmadan yapılan hatların döşenen boruların bir faydası olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

2017'DEN BERİ KÜÇÜK AKSU BARAJI BEKLENİYOR

DSİ tarafından işin süresi 2013-2017 yılları olarak planan ve aynı iş süresi yüklenici firmanın resmi internet sitesinde belirtilmiş olmasına rağmen baraj inşaatı bitirilememiş ve faaliyete geçmediği bilgisini veren Arı, Hacıosmanlar, Akçapınar ve Çatallar Mahallerine yakın olan barajın hizmete girmesiyle Antalya’nın 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacağı, çevre köyler başta olmak üzere tarımsal sulama için kaynak olacağı ve elektrik üretimine katkı sağlayacağı düşünüldüğünde Küçük Aksu Barajı gibi önemli yatırımların zamanında tamamlanması için gerekli olan ödenek tahsisine her zaman öncelik verilmesi gerektiğini söyledi ve “Üzülerek görmekteyiz ki AKP, katma değer yaratacak, ihracat potansiyeli ile milli gelirimizi artırıp borcumuzu azaltacak yatımlara öncelik vermemektedir. 12 yılın ardından hala barajın tamamlanamaması, çevre köylerdeki su sıkıntısını artırırken, tarım ve enerji üretiminde de büyük kayıplara yol açmaktadır” dedi.