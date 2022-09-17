Ölmeden önce katilini terlikle kovalamış
Adana’da dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katilini terlikle kovalarken vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde dün 19 yaşındaki Hakan Denizli motosiklete bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp kaldırdığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Denizli’nin hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kayıtlarda saldırganın Denizli’nin yanına geldiği sora tabancayla ateş etmeye başladığı, Denizli’nin ise katiline terlik fırlatarak karşı koyup onu kovaladığı anlar olduğu görüldü.
Olayda hayatını kaybeden Denizli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ise saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.
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