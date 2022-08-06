Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 100. gün
Erzurum'da, Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut'un hayatını kaybettiği kazada kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 100'üncü günde de devam etti.
Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü olan 28 Nisan akşamı, Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç çarpıştı.
İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI
Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut'a ise ulaşılamadı.
ÇAYDAKİ SU AZALDI
Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi ile AFAD ekipleri, Bulut’u arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan itibaren yaklaşık 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde aramalarına 100'üncü günde de devam ediyor.
Ekipler, çaydaki suyun azaldığını ve çay üzerine kurulu bulunan HES'in, suyu önümüzdeki günlerde bırakması ile arama çalışmalarının daha da kolaylaşacağını söyledi.
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