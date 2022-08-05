Bodrum'da kayıp üniversite öğrencisi öğrencisi aranıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üniversite öğrencisi Vedat Altun (26) bir ay önce kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarının ardından yapılan aramalar sonuç vermeyince, asayiş, trafik, istihbarat ve JASAT tarafından drone, kadavra köpeği ve helikopter destekli geniş çaplı çalışma başlatıldı. Altun'u bulmak için yaklaşık 50 kişilik ekip kuruldu.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Altun, yaz döneminde otelde çalışmak üzere Bodrum'a geldi. Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Altun, 6 Temmuz'da Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden 'Hava almaya çıkıyorum' diyerek ayrıldı, bir daha da dönmedi.
EN SON TORBA KAVŞAĞI'NDA GÖRÜLDÜ
Altun'dan haber alamayan ailesi Erzurum'dan Bodrum'a gelip, kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Altun için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelenmeye alındı.
Mobese kayıtlarında, Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü tespit edildi. Ancak bu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ailesi ve yakınları aynı kavşakta stant açıp, nöbet tutmaya başlamıştı.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik, istihbarat ve JASAT ekiplerinin drone ve kadavra köpeği destekli çalışmaları sürerken, aramalara Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra polis, AFAD, UMKE ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri de destek vermeye başladı.
50 KİŞİLİK EKİP KURULDU
Bunun yanı sıra havadan polis helikopteri de arama çalışmalarına katılıyor. Torba ve Kızılağaç bölgesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekip, geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
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