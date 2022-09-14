Ölü bulunan tüccarın katili 'iş ortağı' çıktı
Hatay’ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranırken 4 gün önce zeytin bahçesinde cesedi bulunan portakal tüccarı Zahit Şanlı’yı öldürdüğü ileri sürülen ortağı gözaltına alındı.
Erzin’de tüccarlık yapan Zahit Şanlı (60), bir yakınından bir miktar para aldıktan sonra kayboldu. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayan Şanlı, kayıp olarak aranmaya başlandı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şanlı’nın cansız bedeni, Turunçlu Mahallesi mevkisindeki zeytin bahçesinde bulundu. Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda Zahit Şanlı’yı iş ortağı S.S.’nin öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.S.’nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma, cinayete yardım eden şahısların bulunması için de çalışmasını sürdürüyor.
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