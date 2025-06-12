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Ölüm evinin bahçesinde buldu... Yorgun mermi yine can aldı!

Ölüm evinin bahçesinde buldu... Yorgun mermi yine can aldı!

12.06.2025 14:44:00
Güncellenme:
DHA
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Ölüm evinin bahçesinde buldu... Yorgun mermi yine can aldı!

Antalya'da müstakil evinin bahçesinde oturan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'a, yorgun mermi isabet etti. Göğsünden yaralanan Omar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesine bağlı Varsak Menderes Mahallesi'nde 6932 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde dün saat 20.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Suriyeli Abdurrahman Omar, evinin bahçesinde bulunduğu sırada göğsüne isabet eden bir mermiyle ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Omar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORGUN MERMİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede Omar'a isabet eden kurşunun, yakın çevrede havaya açılan ateş sonucu düşen yorgun mermi olduğu belirlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin bahçesi ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Polis ekipleri, aynı mahallede 6966 Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde havaya ateş açıldığını tespit etti. Olayla ilgili Y.Y., M.A.Y. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, silahın ateşlendiği alanda delil topladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Antalya #yorgun mermi #Ölüm

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