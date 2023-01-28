Ölümle tehdit edildiğini söylemişti... 'Reha Muhtar'ın Sadık Albayrak'a seslendiği' habere erişim engeli

Eski televizyoncu Reha Muhtar, bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Umut Güner tarafından ölümle tehdit edildiğini açıklamıştı. Muhtar'ın olayın ardında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak'a seslendiği sosyal medya paylaşımının yer aldığı habere erişim engeli geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:57
Ölümle tehdit edildiğini söylemişti... 'Reha Muhtar'ın Sadık Albayrak'a seslendiği' habere erişim engeli
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Gazeteci Reha Muhtar, Beşiktaş'ta bir dönem yöneticilik yapan Umut Güner tarafından tehdit edildiğini ve bunu açıkladığı için evinin basıldığını öne sürerek, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslendi.

(Umut Güner)

Söz konusu habere erişim engeli geldi.

Tehditi açıkladığı için evinin basıldığını öne süren Muhtar, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslenerek, "Sizi bilenler dürüst entelektüel birisi derler. 1,5 yıl önce Umut Güner tarafından ölümle tehdit edildi. Şahıs 'ölümle tehdidini açıkladım' diye beni 7,5 aya mahkum ettiler. Dün 03.45'te evim basıldı. Çocuklarım korkudan kustu. Nedense size söylemek geldi içimden" ifadelerini kullandı.


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