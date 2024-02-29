Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 29 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. 29 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,68 dolardan işlem görüyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim bekleniyor.
Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 40,46 TL
Motorin: 42.04 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41,16 TL
Motorin fiyatı: 42,8 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 41.37 TL
Motorin fiyatı: 43.01 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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