2022 Oscar Ödülleri 'aday tahmin listesi' açıklandı
Oscar Ödülleri'nin adaylarının açıklanmasına kısa bir süre kala prestijli ödüle kimlerin daha yakın olduğuyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD'nin köklü sinema ve eğlence dergilerinden Variety, 2022 Akademi Ödülleri'nin aday listesi tahminlerini yayınladı.
Tüm dünyanın merakla beklediği sinema dünyasının en
prestijli ödülü Oscar Ödüllerinin resmi adayları 8 Şubat’ta açıklanacak. Ancak
şimdiden tahminler gelmeye başladı.
Sözcü’nün aktardığına göre; New York merkezli ünlü sinema ve
eğlence dergisi Variety, 2022 Oscar Ödülleri tahminlerini açıkladı. Bugüne
kadar Variety isabetli tahminleriyle de biliniyor.
İşte en iyi film adaylarından en iyi erkek oyuncu adaylarına
kadar Variety’nin 2022 Oscar tahminleri…
EN İYİ FİLM
10- West Side Story (20th Century Studios)
9- Don’t Look Up (Netflix)
8- The Tragedy of Macbeth (Apple Original)
7- Licorice Pizza (MGM)
6- Tick, Tick …. Boom! (Netflix)
5- Being the Ricardos (Amazon)
4- Dune (Warner Bros)
3- The Power of the Dog (Netflix)
2- King Richard (Warner Bros)
1- Belfast (Focus Features)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
10- Simon Rex (Red Rocket)
9- Peter Dinklage (Cyrano)
8- Javier Bardem (Being the Ricardos)
7- Oscar Isaac (The Card Counter)
6- Clifton Collins Jr (Jockey)
5- Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up)
4- Denzel Washington
(The Tragedy of Macbet)
3- Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)
2- Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)
1- Will Smith (King Richard)
EN İYİ KADIN OYUNCU
10- Tessa Thompson (Passing)
9- Halle Berry (Bruised)
8- Jennifer Hudson (Respect)
7- Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
6- Frances McDormand (The Tragedy of Macbeth)
5- Penelope Cruz (Parallel Mothers)
4- Olivia Colman (The Lost Daughter)
3- Lady Gaga (House of Gucci)
2- Kristen Stewart (Spencer)
1- Nicole Kidman (Being the Ricardos)
EN İYİ YÖNETMEN
10- Steven Spielberg (West Side Story)
9- Adam McKay (Don’t Look Up)
8- Pablo Larrain (Spencer)
7- Joel Coen (The Tragedy of Macbeth)
6- Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)
5- Aaron Sorkin (Being the Ricardos)
4- Reinaldo Marcus Green (King Richard)
3- Denis Villeneuve (Dune)
2- Jane Campion ( The Power of the Dog)
1- Kenneth Baranagh (Belfast)
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