Ömer Faruk Eminağaoğlu’ndan 28 Şubat dilekçesi
'Hasta ve yaşlı tutuklular' için yayımlanan genelgeye karşın 28 Şubat hükümlüleri adına işlem yapılmamasına Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu tepki göstererek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe yazdı.
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla 23 gün önce yayımlanan “hasta ve yaşlı tutuklular” için genelgeye karşın, 28 Şubat hükümlüleri için işlem yapılmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe yazdı.
Eminağaoğlu, cumhurbaşkanının “cezaları hafifletme veya kaldırma” yetkisinin bulunduğunu ancak bunun 10 general için kullanmadığını belirterek cumhurbaşkanının anayasal görev sorumluluklarını yerine getirmediğine dikkat çekti.
Maddenin uygulanmasının, “kişinin istek koşuluna bağlı olmadığının” altı çizilen dilekçede, “28 Şubat hükümlülerinden Vural Avar hakkında düzenlenen rapor içeriğinde, Anayasa’nın 104. maddesinde belirtilmesine rağmen, işlemlerin başlatılmaması ve yerine getirilmemesinin ölümle sonuçlandığı” anımsatıldı.
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