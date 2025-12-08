Ömer Fethi Gürer: 'Alkol ve kumarı eleştiren iktidarın, en büyük vergi artışını bu iki kalemden elde etmesi büyük çelişki'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı açıklamasında, 2021–2026 döneminde alkollü içki ve şans oyunlarından elde edilen vergi gelirlerinde yaşanan artışı değerlendirdi.

İçki vergisinin 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 92,1 arttığını, 2023’te artışın yüzde 58,1 olarak gerçekleştiğini ifade eden Gürer, 2024’te tahmin farkın 36,3 milyar liraya ulaştığını, bunun da yüzde 52,3’lük yeni bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti.

Ömer Fethi Gürer, 2025’in ilk 8 ayında artışın 43 milyar lira seviyesine çıktığını ifade ederek, "2026’da beklenen 191,6 milyar lira, tarıma ayrılan tüm destek bütçesini geride bırakıyor. Alkollü içkide vergi artışı olağanüstü boyuta ulaşmış durumda. Fiyatlar katlandıkça kaçakçılık riski büyüyor, toplum sağlığı tehdit altına giriyor. Üstelik tüm bunlar muhafazakâr bir hükümet döneminde yaşanıyor" değerlendirmesini yaptı.

"İKTİDAR KOLAY YOLDAN GELİR ELDE ETMEYE Y ÖNELM İŞ DURUMDA"

Açıklamasında, şans oyunları vergi artışlarına da değinen Ömer Fethi Gürer, 2021’de 6,09 milyar lira olan şans oyunları vergi gelirinin, 2026’da 67,1 milyar liraya çıktığını, bu artışın yüzde 793, yani 10 kattan fazla olduğunu belirtti. Gürer, şöyle devam etti:

"Yıllara göre artışlar, 2022’de gelir yüzde 69,1 arttı. 2023’te artış oranı yüzde 175,7 gibi tarihi bir seviyeye ulaştı. 2024’te artış hızının düşmesine rağmen yıllık fark 8,28 milyar lira oldu. 2025’in ilk 8 ayında fark 17,7 milyar liraya kadar yükseldi. 2026 için öngörülen 67,1 milyar liraya, 2024 yılı gençlik ve spor yatırımlarına ayrılan bütçeye yakın. Ekonomik sıkışmışlık arttıkça insanlar umut arayışıyla şans oyunlarına yöneliyor. İktidar ise bu dramatik tabloyu gelir kapısına çeviriyor. Toplumsal travmanın vergilendirilmesidir bu. Bu vergiler gösteriyor ki iktidar kolay yoldan gelir elde etmeye yönelmiş durumda. Alkol ve kumarı toplumsal açıdan eleştiren bir iktidarın, en büyük vergi artışını bu iki kalemden elde etmesi büyük bir çelişkidir. Bütçe açıklarını kapatmak için en kolay görülen alanlara yönelmek, sosyal politikaların değil nakit ihtiyacının gözetildiğini gösteriyor."

"DEVLET KOLAY TAHSİL EDİLEN VERGİLERE YASLANMIŞ DURUMDA"

Ömer Fethi Gürer, alkollü içki ve şans oyunları vergilerinin toplamının 2026’da 258,7 milyar liraya çıkmasının beklendiğini, bu tutarın, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi birçok bakanlığın yıllık bütçesinden daha yüksek olduğunu kaydetti.

Gürer, "Devlet, üretimi ve istihdamı destekleyen yapısal politikalar yerine, kolay tahsil edilen vergilere yaslanmış durumda. Bu durum sürdürülebilir değildir. tablo, Türkiye’de vergi sisteminin ağırlıklı olarak dolaylı vergilere dayanmasının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunları gözler önüne seriyor. 2026’da alkol ve şans oyunlarından beklenen toplam gelir birçok bakanlık bütçesini aşarken, muhafazakâr kimlik iddiasındaki iktidarın bu iki alandan rekor gelir elde etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.