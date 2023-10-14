Ömer Halisdemir ismini caddeden kaldırıp partisinden istifa eden Başkan Necmettin Coruk Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:27

Güncelleme: 14.10.2023 - 15:27

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin AKP'li belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından katledilen ve kentte bir caddeye adı verilen şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adını oy çokluğuyla kaldırdı. Yerine de ilçede daha önce belediye başkanı görevinde bulunan Şahin Hoşgül'ün adının verilmesine karar verdi.

Olayın kamuoyunda duyulmasının ardından MHP İl Başkanlığı karara imza atan 2 meclis üyesinin istifasını isterken, Tokat Valiliği de belediye meclis kararını onaylamadığını açıkladı.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

AKP Tokat İl Başkanlığı ise Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk’u kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ederken, karara imza atan meclis üyeleri hakkında işlem yapmaması dikkat çekti. Belediye Başkanı Coruk, disiplin kurulunun kararını beklemeden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Görevinden istifa eden Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk “Kesinlikle partiye bir kırgınlığımız yok” dedi ve şöyle devam etti:

“Biz cumhurbaşkanımızın, partimizin yanındayız. Partiye bir zararımız olmasın diye böyle bir karar aldım. Beni bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Şehidimiz bizim başımızın tacıdır. Saygımız vardır. Niyetimiz halisti ama bunu kullandılar. İşi farklı boyuta getirdiler. Ben de hem partime hem de kendime zarar vermemek için sakin bir şekilde istifa ettim. Eskiden burada belediye başkanlığı yapan kişi, siyasi emeller uğruna hem ilçemi karaladı hem de şahsımı. Yapacak bir şey yok. Allah belalarını versin diyorum.”

‘YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAKTI’

Burada 4 tane kurucu belediye başkanımız var. Mevcut caddenin bulunduğu yer, belediyenin ilk kurulduğu yer ve ailesinin talebi üzerine atmış olduğumuz bir adım bu.. Bizim kaldırma talebimizin amacı tamamen kaldırmak değil, yer değişikliği yapmaktı. Burada 90 dönümlük bir sanayi sitesi kuruyoruz ve oraya şehdimizin adını verecektik. Hem ailenin isteğini yerine getirmek hem de şehidimizin adını daha güzel bir yere vermek istemiştik. Farklı bir artniyetimiz yok.